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В Украину перевели в разы больше денег, чем вывели

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Сумма переводов в Украину в первом полугодии составила 1,209 млрд долл., что в девять раз больше объема переводов из страны в сумме 140 млн долл.
Украинцы все больше переводят денег домой
Украинцы все больше переводят денег домой
depositphotos.com

Объем переводов в Украину через системы перевода средств в первом полугодии составил 1,209 млрд долл., что в девять раз больше объема переводов из страны в сумме 140 млн долл. Об этом в сообщает пресс-служба Национального банка.

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По данным регулятора, объем переводов через системы перевода средств внутри страны за этот период составил 69,4 млрд грн, или 2,596 млрд долл.

Наибольшая доля переводов в Украину приходится на США (15%), Израиль (13%), Россию (10%), Италию (8%), Польшу (7%), переводов из Украины - в Россию (38%), Грузию (9%), Китай (6%), Азербайджан (5%), Узбекистан (4%).

Как сообщает НБУ, в первом полугодии в Украине работали 35 систем перевода средств, из которых 28 созданы резидентами, семь - нерезидентами.

Ранее сообщалось о том, почему украинцы скупают жилье в Польше.

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Теги: национальный банк украины, деньги, НБУ, финансы, перевод, заробитчане, Переводы, Нацбанк, остарбайтеры, денежный перевод, украинские заробитчане за рубежом
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  14.08.2018, 16:24
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Наверное скоро покращеня наступит
гость  (аноним)  14.08.2018, 15:38
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гость
Славься, славься заробитчанин!
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