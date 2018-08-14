В Украину перевели в разы больше денег, чем вывели

Сумма переводов в Украину в первом полугодии составила 1,209 млрд долл., что в девять раз больше объема переводов из страны в сумме 140 млн долл.

Украинцы все больше переводят денег домой depositphotos.com

Объем переводов в Украину через системы перевода средств в первом полугодии составил 1,209 млрд долл., что в девять раз больше объема переводов из страны в сумме 140 млн долл. Об этом в сообщает пресс-служба Национального банка.

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По данным регулятора, объем переводов через системы перевода средств внутри страны за этот период составил 69,4 млрд грн, или 2,596 млрд долл.

Наибольшая доля переводов в Украину приходится на США (15%), Израиль (13%), Россию (10%), Италию (8%), Польшу (7%), переводов из Украины - в Россию (38%), Грузию (9%), Китай (6%), Азербайджан (5%), Узбекистан (4%).

Как сообщает НБУ, в первом полугодии в Украине работали 35 систем перевода средств, из которых 28 созданы резидентами, семь - нерезидентами.

Ранее сообщалось о том, почему украинцы скупают жилье в Польше.