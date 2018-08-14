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В Украине резко сократилось производство авто

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Резко сократил производство завод Еврокар, который остался единственным в Украине производителем легковых автомобилей.
В Украине падает производство авто
В Украине падает производство авто
depositphotos.com

В июле по сравнению с июнем производство автотранспортных средств в Украине снизилось на 67%. Всего в прошлом месяце было выпущено 221 единица автотранспорта. Об этом во вторник, 14 августа, сообщает пресс-служба ассоциации Укравтопром.

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"Июльский результат работы украинского автопрома по сравнению с прошлым годом уменьшился на 57%. Всего в прошлом месяце было выпущено 221 ед. автотранспорта.Отрицательная динамика зафиксирована также и по отношению к июньскому показателю текущего года (-67%)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что формирование такого негативного тренда произошло в следствие резкого снижения объемов крупноузловой сборки на заводе Еврокар (Закарппатская область), который является единственным работающим в этом году предприятием легкового сегмента отечественного автопрома.

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За месяц на предприятии было собрано всего 150 автомобилей, что в 2 раза меньше, чем годом ранее, и почти в 4 раза меньше его июньского объема выпуска.

Производство грузовых автомобилей в прошлом месяце составило всего 5 единиц, что в 10 раз меньше результата годичной давности.

Производители автобусов за месяц выпустили 66 машин, что на 8 единиц больше, чем в июле 2017 года, и в то же время на 11 машин меньше июньского показателя.

Всего с начала года в Украине было изготовлено 4 074 единицы автотранспортных средств, что на 1,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось о том, что подорожает после падения гривны.

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Теги: автомобили, производство, авто
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  14.08.2018, 13:56
Оценка:  0
гость
А производство авто в Украине разве есть? Такие объемы курам на смех! Скакали...
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