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НБУ продаст $100 млн для стабилизации гривны

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Регулятор принимает конкурентные заявки от участников рынка до 11:00. Во время предыдущего аукциона НБУ не смог удовлетворить все заявки.

Национальный банк Украины во вторник объявил аукцион по продаже до $100 млн. Об этом сообщается на сайте центробанка во вторник, 14 августа.

Регулятор отмечает, что конкурентные заявки принимаются до 11:00.

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Во время предыдущего аукциона, 3 августа, НБУ удовлетворил 18 заявок на сумму $50 млн. Всего на аукцион объемом до $50 млн была подана 41 заявка на общую сумму $75,5 млн по курсу от 27,04 грн/$1 до 27,095 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 27,0886 грн/$1.

На прошлой неделе стало известно, что международные резервы Украины упали на $230 млн. В НБУ объяснили это осуществлением платежей по госдолгу и интервенциями на межбанке.

Управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times, финансист Эрик Найман считает, что конечной целью НБУ является движение курса национальной валюты на уровень 30-32 гривен за доллар.

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Теги: гривна, НБУ, валютный аукцион, Нацбанк, аукцион., курс гривны, курс нбу
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  14.08.2018, 14:00
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гость
А знаете почему в России курс рубля плавает? Потому что рыночная экономика. А в Украине регулятор искусственно поддерживает курс, кредиты задержат - и привет гиперинфляция!
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