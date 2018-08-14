ЕС выделил 15,5 млн евро на реформу госуправления в Украине

Первая часть транша является фиксированной и составляет 5 млн евро. Вторая часть зависит от успешности внедрения реформы.

Украина выполнила 75% поставленных на 2017 год индикаторов ЕС depositphotos.com

Евросоюз в соответствии с соглашением о финансировании программы Поддержка комплексного реформирования государственного управления в Украине выделил 15,5 млн евро.

Об этом сообщает правительственный портал во вторник, 14 августа.

Читай также: Гривна обесценивается: Как украинцам сохранить свои деньги

"Первая часть транша является фиксированной и составляет 5 млн евро. Вторая часть зависит от успешности внедрения реформы, что измеряется определенными программой индикаторами. Благодаря их выполнению вторая часть транша составляет 10,5 млн евро. Средства бюджетной поддержки направляются в государственный бюджет", – заявил министр Кабинета министров Александр Саенко.

По его словам, Украина выполнила 75% поставленных на 2017 год индикаторов. Благородя выполнению этих и других показателей Украина получила очередной транш.

Ранее сообщалось о том, что рубль обвалился.