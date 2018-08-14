Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ЕС выделил 15,5 млн евро на реформу госуправления в Украине

Комментариев: 2
Первая часть транша является фиксированной и составляет 5 млн евро. Вторая часть зависит от успешности внедрения реформы.
Украина выполнила 75% поставленных на 2017 год индикаторов ЕС
Украина выполнила 75% поставленных на 2017 год индикаторов ЕС
depositphotos.com

Евросоюз в соответствии с соглашением о финансировании программы Поддержка комплексного реформирования государственного управления в Украине выделил 15,5 млн евро.

Об этом сообщает правительственный портал во вторник, 14 августа.

Читай также: Гривна обесценивается: Как украинцам сохранить свои деньги

"Первая часть транша является фиксированной и составляет 5 млн евро. Вторая часть зависит от успешности внедрения реформы, что измеряется определенными программой индикаторами. Благодаря их выполнению вторая часть транша составляет 10,5 млн евро. Средства бюджетной поддержки направляются в государственный бюджет", – заявил министр Кабинета министров Александр Саенко.

По его словам, Украина выполнила 75% поставленных на 2017 год индикаторов. Благородя выполнению этих и других показателей Украина получила очередной транш.

Ранее сообщалось о том, что рубль обвалился.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Поделись:
Теги: Украина, ЕС, деньги, Евросоюз, транш
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  14.08.2018, 13:50
Оценка:  0
гость
а когда большой кредит от МВФ? С прошлого года волыну тянут!
гость  (аноним)  14.08.2018, 13:04
Оценка:  -1
гость
Не денег не реформ
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь