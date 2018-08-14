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"Троянский конь": Сколько потеряет Украина от строительства Северного потока-2

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Президент Украины Петр Порошенко 10 августа назвал Северный поток-2 "троянским конем" против европейской безопасности.
Украина может понести серьезные убытки от Северного потока-2
Украина может понести серьезные убытки от Северного потока-2
Художник/Андрей Верещагин

Президент Украины Петр Порошенко уверяет, что строительство газопровода “Северный поток-2“ будет остановлено. Западные партнеры, которые поддерживают проект, в свою очередь, заверяют, что на Украине он никак не отразится. Тем временем США готовят санкции против компаний-участниц строительства.

Об этом сообщает Слово и Дело.

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Проект строительства задумывался еще в конце 2012 года как расширение к газопроводу “Северный поток“. Но вплотную к реализации подошли только в апреле прошлого года, когда компания-разработчик газопровода заключила соглашение о финансировании с европейскими компаниями ENGIE, OMV, Uniper, Royal Dutch Shell и Wintershall. Согласно договору, компании предоставят финансирование проекта объемом 50% от его стоимости. Запланированная протяженность “Северного потока-2“ составляет 1 тысячу 224 километра. Его могут ввести в эксплуатацию уже в следующем году.

Инфографика - История и детали строительства Сечерного потока-2
Инфографика - История и детали строительства Сечерного потока-2
slovoidilo.ua

Для Украины “Северный поток-2“ несет немалые риски. Во-первых, уменьшится объем транзита газа из России в Европейский Союз (в прошлом году он составил 93 миллиарда кубометров). Кроме того, проект может отобрать у Украины 2/3 транзита газа и прибыли от транзита по территории страны. Во-вторых, в случае кризисных ситуаций или обострения конфликта между Украиной и Россией Москва сможет просто полностью перекрыть нам поставки голубого топлива.

Ранее сообщалось о том, что Путин готов сохранить транзит газа через Украину.

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Теги: украина, северный поток 2, потери украины от северного потока 2
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Комментариев (9)
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ГунВсемогущий    14.08.2018, 15:39
Оценка:  0
ГунВсемогущий
Пердо Алекхуевич Пидоpoшенко сам является госдеповским"троянским конём"для Украины.Поэтому его мнение никому не интересно.Он-обычный слуга-раболеп.
гость  (аноним)  14.08.2018, 15:33
Оценка:  0
гость
Ямала, сори..
гость  (аноним)  14.08.2018, 15:32
Оценка:  0
гость
Отсутствие украинских газохранилищ Европа может компенсировать 2-мя способами: заключить договор с украиной и гнать запас газа из Австрии ; или покупать в пиковые моменты СПГ с Яала - там уже запущена 2-я очередь завода по сжижению.
гость  (аноним)  14.08.2018, 15:15
Оценка:  +1
гость
Господа сидящие в Раде ещё больше увалят тарифы, гривна пойдет вниз и как следствие инфляция. Но 19год не загорами и нынешниму правительству плевать как будут петлять простые люди.
Coюзник    14.08.2018, 15:28
Оценка:  -2
Coюзник
Шо ты за нас так переживаешь ??7 Переживай за своего Путина ... а то уже двойников не хватает. А по поводу газа ... Украина достаточно добывает своего газа для своих потребностей
гость  (аноним)  14.08.2018, 14:51
Оценка:  +1
гость
СП-2однозначно будет!
Тут есть 2варианта: 1-Россия сжалится и оставит немного транзита на балканы и Украина сможет отбирать газ из транзитной трубы по псевдореверсу;
2-Украина получит полную нележнисть от русского газа (русские используют другие маршруты), тогда жопа-у укроГТС реального реверса нет!
Coюзник    14.08.2018, 15:07
Оценка:  -1
Coюзник
Будет СП-2 или не будет ... это действительно политический вопрос. Так сказать игра на не образованную публику. Почему то ни кто не задает вопрос а что с таким количеством газа делать ... ведь его надо гдето хранить???
Coюзник    14.08.2018, 15:09
Оценка:  -1
Coюзник
И тут снова становится вопрос украинской ГТС ... т.е. ее подземные хранилища во Львовской области где традиционно европейские страны хранят свой газ
Coюзник    14.08.2018, 14:44
Оценка:  0
Coюзник
Государству Украина от этого проекта ни холодно ни жарко .... бюджет Украины ни чего это этого не получал и не будет получать .... а вот господа сидящие на в Раде и за одно на трубе реально потеряют доходы
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