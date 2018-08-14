"Троянский конь": Сколько потеряет Украина от строительства Северного потока-2

Президент Украины Петр Порошенко 10 августа назвал Северный поток-2 "троянским конем" против европейской безопасности.

Президент Украины Петр Порошенко уверяет, что строительство газопровода “Северный поток-2“ будет остановлено. Западные партнеры, которые поддерживают проект, в свою очередь, заверяют, что на Украине он никак не отразится. Тем временем США готовят санкции против компаний-участниц строительства.

Об этом сообщает Слово и Дело.

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Проект строительства задумывался еще в конце 2012 года как расширение к газопроводу “Северный поток“. Но вплотную к реализации подошли только в апреле прошлого года, когда компания-разработчик газопровода заключила соглашение о финансировании с европейскими компаниями ENGIE, OMV, Uniper, Royal Dutch Shell и Wintershall. Согласно договору, компании предоставят финансирование проекта объемом 50% от его стоимости. Запланированная протяженность “Северного потока-2“ составляет 1 тысячу 224 километра. Его могут ввести в эксплуатацию уже в следующем году.

Инфографика - История и детали строительства Сечерного потока-2 slovoidilo.ua

Для Украины “Северный поток-2“ несет немалые риски. Во-первых, уменьшится объем транзита газа из России в Европейский Союз (в прошлом году он составил 93 миллиарда кубометров). Кроме того, проект может отобрать у Украины 2/3 транзита газа и прибыли от транзита по территории страны. Во-вторых, в случае кризисных ситуаций или обострения конфликта между Украиной и Россией Москва сможет просто полностью перекрыть нам поставки голубого топлива.

Ранее сообщалось о том, что Путин готов сохранить транзит газа через Украину.