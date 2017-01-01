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Нацбанк на аукционе продал $66,6 млн

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На аукцион объемом до $100 млн было подано 46 заявок на общую сумму $98,1 млн по курсу от 27,465 грн/$1 до 27,47 грн/$1.
НБУ пытается поддержать курс гривны
НБУ пытается поддержать курс гривны
depositphotos.com

Национальный банк Украины на аукционе по продаже валюты во вторник удовлетворил 22 заявки на общую сумму $66,6 млн. Об этом сообщается на сайте регулятора 14 августа.

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На аукцион объемом до $100 млн было подано 46 заявок на общую сумму $98,1 млн по курсу от 27,465 грн/$1 до 27,47 грн/$1.

Курс отсечения был установлен на уровне 27,46 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 27,4619 грн/$1.

По данным НБУ, справочное значение курса гривни к доллару во вторник, 14 августа, снизилось до 27,4655 грн/$1 с 27,3382 грн/$1 днем ранее.

Ранее сообщалось о том, за сколько могут продать ПриватБанк.

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Теги: доллар, валюта, НБУ, валютный аукцион, курс валют, Нацбанк, Межбанк, аукцион., курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, доллар на межбанке
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Источник: korrespondent.net

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