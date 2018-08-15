Украинская экономика ускорилась до 3,6%

По отношению к предыдущему кварталу экономика страны добавила 0,9%. ВВП Украины растет десятый квартал подряд.

Во втором квартале 2018 года рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины составил 3,6%, тогда как в первом квартале темп роста был ниже – 3,1%. Такую оперативную оценку обнародовала Государственная служба статистики.

Читай также: Нацбанк опустит гривну до 32 за доллар - финансист “Реальный ВВП во II квартале 2018 года по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) увеличился на 0,9%, а по сравнению со II кварталом 2017 гнода - на 3,6%”, - говорится в сообщении.

Согласно графику, ВВП Украины в годовом выражении растет десятый квартал подряд, при этом рост ускоряется третий квартал подряд.

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