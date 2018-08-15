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Украинская экономика ускорилась до 3,6%

Комментариев: 3
По отношению к предыдущему кварталу экономика страны добавила 0,9%. ВВП Украины растет десятый квартал подряд.
Рост экономики Украины ускоряется третий квартал подряд
Рост экономики Украины ускоряется третий квартал подряд
depositphotos.com

Во втором квартале 2018 года рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины составил 3,6%, тогда как в первом квартале темп роста был ниже – 3,1%. Такую оперативную оценку обнародовала Государственная служба статистики.

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“Реальный ВВП во II квартале 2018 года по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) увеличился на 0,9%, а по сравнению со II кварталом 2017 гнода - на 3,6%”, - говорится в сообщении.

Согласно графику, ВВП Украины в годовом выражении растет десятый квартал подряд, при этом рост ускоряется третий квартал подряд.

Ранее сообщалось о том, как в Украине изменились цены и чего ждать дальше.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
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Теги: экономика, ВВП, экономика Украины, Госстат
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  15.08.2018, 11:43
Оценка:  -1
гость
Ты хотел сказать продать почку,чтоб год покататься в метро?
dimasvetik    15.08.2018, 11:18
Оценка:  -1
dimasvetik
Я не чувствую ничего положительного, одно лишь обдирательство с людей, все больше и больше! Скоро ездить на работу денег не будет, потом без работы останусь вообще без денег, придется почку продавать что бы прожить хотя бы год.
MrShweppes    15.08.2018, 12:10
Оценка:  0
MrShweppes
Во всем наверное страна виновата: и в том, что Вам начальник зп не поднимает, и в том, что Вы предпочитаете посидеть и поплакать, а не сделать что-то, чтобы больше зарабатывать. Наверное так проще в своих проблемах обинить, нечто иное, но никак не себя.
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