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Нафтогаз показал методику расчета стоимости транзита газа

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Обнародован проект новой методики определения и расчета стоимости транспортировки газа по европейским правилам.
Нафтогаз показал методику расчета стоимости транспортировки газа по европейским правилам
Нафтогаз показал методику расчета стоимости транспортировки газа по европейским правилам
depositphotos.com

Нафтогаз Украины во вторник, 14 августа, обнародовал проект новой методики определения и расчета стоимости транспортировки газа по европейским правилам. Об этом сообщает пресс-служба компании на официальном сайте.

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"НАК Нафтогаз Украины опубликовала проект методики определения и расчета тарифов на услуги по транспортировке природного газа для точек входа и точек выхода на основе многолетнего стимулирующего регулирования", - говорится в сообщении.

Отмечено, что методика была разработана Укртрансгазом совместно с независимой международной компанией The Brattle Group, которая специализируется на предоставлении консультационных услуг национальным регуляторам энергетических рынков.

Также в пресс-службе НАК сообщили, что специалисты этой компании вместе с экспертами Укртрансгаза разработали предложения по внесению изменений в действующую методику определения и расчета тарифов на услуги по транспортировке газа.

Предполагается, что изменения будут обсуждаться в Американской торговой палате 16 августа с участием представителей компаний.

Ранее сообщалось о том, что Газпром сократил поставки газа через Украину.

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Теги: газ, ГТС, Нафтогаз, тарифы, стоимость, транзит, расчет, транспортировка, транзит газа
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Источник: korrespondent.net

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