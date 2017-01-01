Нафтогаз показал методику расчета стоимости транзита газа

Обнародован проект новой методики определения и расчета стоимости транспортировки газа по европейским правилам.

Нафтогаз Украины во вторник, 14 августа, обнародовал проект новой методики определения и расчета стоимости транспортировки газа по европейским правилам. Об этом сообщает пресс-служба компании на официальном сайте.

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"НАК Нафтогаз Украины опубликовала проект методики определения и расчета тарифов на услуги по транспортировке природного газа для точек входа и точек выхода на основе многолетнего стимулирующего регулирования", - говорится в сообщении.

Отмечено, что методика была разработана Укртрансгазом совместно с независимой международной компанией The Brattle Group, которая специализируется на предоставлении консультационных услуг национальным регуляторам энергетических рынков.

Также в пресс-службе НАК сообщили, что специалисты этой компании вместе с экспертами Укртрансгаза разработали предложения по внесению изменений в действующую методику определения и расчета тарифов на услуги по транспортировке газа.

Предполагается, что изменения будут обсуждаться в Американской торговой палате 16 августа с участием представителей компаний.

Ранее сообщалось о том, что Газпром сократил поставки газа через Украину.