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В обменниках Киева подорожал доллар

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Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 4,57 коп., курс покупки - на 6,71 коп.
Курс продажи наличного доллара повысился
Курс продажи наличного доллара повысился
depositphotos.com

Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 среды, 15 августа, повысился по сравнению с 14 августа на 4,57 коп. до 27,6184 UAH/USD, курс покупки - на 6,71 коп. до 27,3042 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.

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Средний курс покупки евро понизился на 3,03 коп. до 30,9216 UAH/EUR, курс продажи понизился на 5,88 коп. до 31,5629 UAH/EUR.

 
Ранее сообщалось о том, будет ли в Украине доллар стоить 50 гривен.
 
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  15.08.2018, 13:58
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