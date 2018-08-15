В обменниках Киева подорожал доллар

Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 4,57 коп., курс покупки - на 6,71 коп.

Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 среды, 15 августа, повысился по сравнению с 14 августа на 4,57 коп. до 27,6184 UAH/USD, курс покупки - на 6,71 коп. до 27,3042 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.

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Средний курс покупки евро понизился на 3,03 коп. до 30,9216 UAH/EUR, курс продажи понизился на 5,88 коп. до 31,5629 UAH/EUR.