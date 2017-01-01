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Приезд миссии МВФ: Нацбанк ждет транш осенью

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Назначение даты визита с высокой долей вероятности означает, что решение для Украины будет положительным.
Миссия МВФ приедет в Украину с двухнедельным визитом 6 сентября
Миссия МВФ приедет в Украину с двухнедельным визитом 6 сентября
depositphotos.com

Украина может получить очередной транш от МВФ осенью. Об этом в эфире Радио НВ заявил заместитель председателя Национального банка Олег Чурий.

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"Если миссия МВФ будет положительная, если Украина сможет договориться с МВФ, то мы сможем получить положительное решение борда осенью, и, думаю, осенью Украина сможет получить транш", - сказал он.

Чурий считает, что назначение даты борда с высокой долей вероятности означает, что решение для Украины будет положительным.

По мнению заместителя председателя НБУ, несмотря на то, что миссия МВФ в Киеве будет технической, ее приезд в Украину - это сигнал о начале процесса.

По его словам, также будут обсуждаться вопросы по обязательствам, которые уже исполнены.

Ранее финансист заявил, что НБУ может опустить гривну до 32.

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Теги: МВФ, НБУ, визит миссии МВФ в Украину, транш МВФ, транш МВФ для Украины
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Источник: korrespondent.net

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