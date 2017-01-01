Запасы угля в Украине ниже прошлогодних на 20%

По сравнению с предыдущими данными на 30 июля запасы угля возросли на 0,4%, или на 7,7 тысяч тонн.

Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ Украины по состоянию на 14 августа составляли 1,68 млн тонн. Это на 420 тысяч тонн, или 20,2%, ниже показателя годичной давности, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Минэнергоугля в среду, 15 августа.

Ситуация с накоплением запасов природного газа обстоит значительно лучше: на 14 августа они достигли 13,5 млрд куб. м, что всего на 0,3 млрд куб. м, или 2,2%, меньше, чем на 14 августа прошлого года.

Кроме того, запасы мазута на складах электростанций меньше прошлогодних на 37,7% и составляли 38 тысяч тонн.

Читай также: Украинская "коммуналка" оказалась самой дешевой в Европе– ифографика По сравнению с предыдущими данными на 30 июля запасы угля возросли на 0,4%, или на 7,7 тыс. тонн, газа – на 6,3%, или на 0,8 млрд куб. м, тогда как мазута сократились на 0,5%, или на 0,2 тыс. тонн.

Минэнергоугля также сообщает, что объем добычи угля в Украине за первые 13 дней августа 2018 года вырос на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 1,19 млн тонн, природного газа – на 1,9%, до 0,685 млрд куб. м, тогда как производство электроэнергии сократилось на 1,4% – до 5,15 млрд кВт-ч, из которых 59% обеспечили АЭС, 30% – ТЭС.

Ранее сообщалось о том, что в Украине на зиму не хватает газа.