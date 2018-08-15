Горячая тема: Сможет ли МВФ остановить падение гривны

Некоторые эксперты считают, что приезд миссии МВФ может приостановить стремительное падение гривны, но не все.

Гривня снова падает. Вчера она просела еще на 10 копеек - по официальному курсу Нацбанка на вторник один доллар стоил 27,34 грн. Изменить ситуацию может приезд в Украину в сентябре миссии Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом сообщает Сегодня.

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По словам и. о. министра финансов Оксаны Маркаровой, приезд миссии после долгого перерыва - свидетельство хорошего диалога между нашей страной и Фондом.

“Мы заинтересованы в обсуждении не только текущих вопросов, но и в продолжении сотрудничества уже после окончания программы в марте ­2019-го“, - говорит Маркарова.

Она добавляет, что удачные переговоры позволят не только пополнить резервы НБУ за счет очередного транша, но также “откроют путь“ для льготного кредита в $800 млн от Всемирного банка и макрофинансовой помощи от Евросоюза (1 млрд евро). В свою очередь глава Нацбанка Яков Смолий прогнозирует, что приезд миссии может способствовать укреплению курса гривни.

По мнению экономиста Александра Охрименко, приезд миссии никак не отразится на курсе:

“Тут куда важнее действия Нацбанка и Минфина. Например, НБУ выставил на аукцион $100 млн, и это повлияет на курс. Но курсовые качели точно будут продолжаться ближайший месяц“.

Экономист Тарас Козак говорит - многие эксперты ждали, что новость о приезде миссии позитивно скажется на курсе, хотя этого и не случилось.

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“Визит МВФ даст результат только в том случае, если к 6 сентября уже будет договоренность между Кабмином и МВФ по нашим обязательствам. Это и сбалансированный бюджет, и приватизация, но самое главное - цена на газ. Результаты переговоров по этому вопросу хранятся в тайне, но уже есть информация, что предварительные договоренности существуют. Если до приезда миссии будет утверждено формальное решение по газу, я думаю, что в конце октября мы получим очередной транш ($2 млрд. - Авт.). И как только миссия скажет, что их устраивает наше решение, то девальвация гривни или остановится, или очень сильно замедлится“, - объясняет Козак.

Ранее сообщалось о том, как украинцам сохранить свои деньги при обесценивании гривны.