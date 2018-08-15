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У геологов нет денег на бурение в Черном море

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Годовой бюджет Госгеонедр на выполнение геологоразведочных работ составляет лишь 100 млн грн в год.
Годового бюджета Госгеонедр не хватит даже для бурения одной скважины
Годового бюджета Госгеонедр не хватит даже для бурения одной скважины
depositphotos.com

Единственное в Украине научно-исследовательское судно Искатель завершило поиск нефти и газа на шельфе Черного моря. Об этом в среду, 15 августа, сообщила пресс-служба Государственная служба геологии и недр Украины.

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Согласно сообщению, сейчас проводятся работы по обработке геохимических и геофизических данных, поисковое бурение не планируется.

"На сегодня продолжаются работы по обработке данных, которые представляют лишь незначительную часть предусмотренных морских работ. Выполнение морских геологических исследований по детализации перспективных нефтегазовых структур находится на начальной стадии", - отметил и.о. Госгеонедр Олег Кирилюк.

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"Морские исследования и их обработка являются достаточно затратным процессом как по времени, так и в средствах. Поскольку в последние годы годовой бюджет Госгеонедр на выполнение геологоразведочных работ в отрасли составляет лишь 100 млн грн, то конечные сроки завершения исследований будут зависеть прежде всего от уровня их финансирования. Поэтому и вопрос о поисковом бурении на указанной территории сегодня не стоит", - добавил он.

Также он отметил, что стоимость одной скважины в Днепровско-Донецкой впадине составляет 150-200 млн грн, а стоимость бурения 1 метра скважины на акваториях находится в пределах 10 тыс. долларов.

Ранее сообщалось о том, что в Украине нашли крупное месторождение золота.

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Теги: Черное море, геология, добыча газа, месторождение, добыча нефти, Госгеонедра
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Источник: korrespondent.net

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Кайдаш    15.08.2018, 17:14
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Кайдаш
Перефразируя известный анекдот - "..мы хотим строить богатую и успешную страну, но все деньги за 27 лет наши вожди спионертли..." так и живём (((
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