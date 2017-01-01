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Проект бюджета-2019 абсолютно реален - Гройсман

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Будут продолжены все системные изменения в стране, которые были начаты ранее. В частности, это усиление безопасности и обороноспособности.
Владимир Гройсман
Владимир Гройсман
facebook.com/pg/volodymyrgroysman

Проект госбюджета Украины на 2019 год сбалансирован и абсолютно реален, ведь в него заложены основы для экономического роста. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман написал на своей странице в Facebook в понедельник, 15 октября.

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“Проект госбюджета-2019 сбалансирован и абсолютно реален. В него мы заложили основы для экономического роста. А это значит больше работы для украинцев, более высокие зарплаты и справедливые пенсии“, - отметил он.

В то же время Гройсман добавил, что будут продолжены все системные изменения в стране, которые были начаты ранее. В частности, это усиление безопасности и обороноспособности. “Будем модернизировать военную технику и разрабатывать новые образцы, повышать зарплату военным“, - подчеркнул он.

Еще одним из приоритетов Гройсман считает строительство и ремонт дорог. “Я уже не раз говорил, что украинцы будут ездить по новым, качественным дорогам“, - добавил он.

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Относительно реформы медицины, то, по словам премьер-министра, происходят изменения первичного звена и переход к реформированию службы скорой помощи. Заложены также деньги на бесплатную диагностику для украинцев по направлению своего врача.

“Продолжаем изменять философию обучения, чтобы ребенок в школе развивал свои самые лучшие качества, чувствовал себя уютно и получал современное образование. Оснащаем школьное пространство качественной удобной мебелью, новыми дидактичными материалами. Следующий шаг - реформирование профессионально-технического образования“, – добавил премьер.

Кроме того, подчеркнул Гройсман, местная власть получит дополнительные деньги в свои бюджеты в рамках реформы децентрализации, “чтобы на местах было больше возможностей изменять инфраструктуру, реализовывать социальные проекты и изменять качество жизни людей“.

Ранее сообщалось о том, что в Украине за полгода закрылось почти 700 банковских отделений.

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Теги: бюджет, бюджет Украины, Госбюджет, Владимир Гройсман, Гройсман
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Источник: korrespondent.net

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