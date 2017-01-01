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Украина вдвое сократила экспорт сахара

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Украинские производители в прошлом месяце экспортировали 11,1 тысяч тонн сахара. Основной импортер - Узбекистан.
Украинские предприятия экспортировали 11,1 тысяч тонн сахара
Украинские предприятия экспортировали 11,1 тысяч тонн сахара
depositphotos.com

Украинские производители в сентябре 2018 года экспортировали 11,1 тыс. т сахара. Это вдвое меньше, чем в предыдущем месяце. Об этом сообщила ассоциация Укрцукор.

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Основным импортером украинского сахара остается Узбекистан с долей 62% от всех поставок. Еще 17% отгрузок приходится на Молдову и по 8% в Азербайджан и Таджикистан.

По оценкам Укрцукра, экспорт в текущем маркетинговом году составит около 500-600 тыс. т сахара, а основными странами-импортерами останутся Узбекистан, Турция и Азербайджан.

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Отмечается, что по состоянию на 16 октября изготовлено 569,4 тыс. т сахара и работает 37 сахарных заводов.

Ранее сообщалось о том, что теневая экономика снизилась на 11%.

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Теги: Украина, Турция, сахар, Молдова, экспорт, Азербайджан, Импорт, Таджикистан
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Источник: korrespondent.net

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