Курс валют на 17 октября: гривну ослабили
НБУ незначительно ослабил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке и продаже снизился.
Национальный банк Украины установил на среду, 17 октября, официальные курсы валют на уровне:
– 100 долларов США – 2 793,002 (+0,1854);
– 100 евро – 3 236,2514 гривны (+3,8455).
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По данным IBC.ua, курс доллара на межбанковском валютном рынке во вторник в покупке снизился на пять копеек, а в продаже – на восемь копейки, до 27,88-27,91 грн.
Котировки евро упали в покупке на три копейки, а в продаже - на семь копеек, до 32,29-32,40 грн.
Ранее сообщалось о том, что украинцы сократили покупку валюты.
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