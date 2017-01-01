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Курс валют на 17 октября: гривну ослабили

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НБУ незначительно ослабил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке и продаже снизился.
Курс валют от НБУ на 17 октября
Курс валют от НБУ на 17 октября
depositphotos.com

Национальный банк Украины установил на среду, 17 октября, официальные курсы валют на уровне:

– 100 долларов США – 2 793,002 (+0,1854);

– 100 евро – 3 236,2514 гривны (+3,8455).

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По данным IBC.ua, курс доллара на межбанковском валютном рынке во вторник в покупке снизился на пять копеек, а в продаже – на восемь копейки, до 27,88-27,91 грн.

Котировки евро упали в покупке на три копейки, а в продаже - на семь копеек, до 32,29-32,40 грн.

Ранее сообщалось о том, что украинцы сократили покупку валюты.

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Теги: НБУ, курс валют, Нацбанк, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс долара, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, курс евро
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Источник: korrespondent.net

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