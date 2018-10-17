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Кабмин назвал расходы на модернизацию и закупку военной техники в 2019 году

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В правительстве назвали сумму затрат на модернизацию и закупку военной техники, которую планируют заложить в госбюджете-2019.
В Украине увеличат расходы на закупку и модернизацию военной техники
В Украине увеличат расходы на закупку и модернизацию военной техники
turchynov.com

Почти до 17 млрд грн правительство планирует довести расходы на модернизацию и закупку военной техники в государственном бюджете на 2019 год. Об этом во вторник, 16 октября, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

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“Чтобы повысить обороноспособность нашей армии, правительство стабильно увеличивает расходы на закупку и модернизацию военной техники. В проекте бюджета-2019 для Минобороны на финансирование соответствующей расходной статьи заложено почти 17 млрд грн“, - говорится в сообщении.

При этом в Кабмине подчеркнули, что указанная сумма на 612,7 млн грн превышает расходы, предусмотренные на этот вид деятельности в 2018 году.

Ранее сообщалось о том, какую заработную плату будут получать украинские военные после повышения.

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Теги: армия и вооружение, бюджет, техника, Кабмин Украины, расходы, правительство, модернизация, бронетехника, правительство Украины, Госбюджет, военная техника, обеспечение армии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
МаксимУм    17.10.2018, 13:35
Оценка:  -1
МаксимУм
Жаль техника без экипажей... Остаются только те кому до пенсии дотянуть год-два...
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