Кабмин назвал расходы на модернизацию и закупку военной техники в 2019 году

В правительстве назвали сумму затрат на модернизацию и закупку военной техники, которую планируют заложить в госбюджете-2019.

В Украине увеличат расходы на закупку и модернизацию военной техники turchynov.com

Почти до 17 млрд грн правительство планирует довести расходы на модернизацию и закупку военной техники в государственном бюджете на 2019 год. Об этом во вторник, 16 октября, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

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“Чтобы повысить обороноспособность нашей армии, правительство стабильно увеличивает расходы на закупку и модернизацию военной техники. В проекте бюджета-2019 для Минобороны на финансирование соответствующей расходной статьи заложено почти 17 млрд грн“, - говорится в сообщении.

При этом в Кабмине подчеркнули, что указанная сумма на 612,7 млн грн превышает расходы, предусмотренные на этот вид деятельности в 2018 году.

Ранее сообщалось о том, какую заработную плату будут получать украинские военные после повышения.