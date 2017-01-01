Торговый дефицит Украины вырос до $5 млрд

В январе-августе 2018 года украинский импорт был на 16,1% больше, чем годом ранее. Отрицательное сальдо выросло до пяти миллиардов долларов.

Внешний товарооборот Украины в январе-августе этого года составлял 66,8 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы статистики.

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В частности, отмечено, что в январе-августе экспорт товаров составил 30,9 млрд долларов, что на 12,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

"В январе-августе импорт составил 35,9 млрд долларов, что на 16,1% больше, чем годом ранее. Отрицательное сальдо составило пять миллиардов долларов (в январе-августе 2017 года также отрицательное - 3,4 млрд долларов)", - свидетельствуют данные Госстата.

В ведомстве также добавили, что коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,86 (в январе-августе 2017 года - 0,89).

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