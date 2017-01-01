Украина поднялась в рейтинге конкурентоспособности

В обновленном рейтинге Всемирного экономического форума Украина поднялась на шесть мест.

Украина заняла 83 место из 140, поднявшись на шесть мест, в рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума. Об этом говорится в докладе WEF.

Читай также: Названы лучшие в мире работодатели по версии Forbes Согласно рейтингу, по уровню государственных институтов Украина занимает 110 месте, по инфраструктуре находится на 57 месте, по уровню адаптация технологий - на 77 месте.

В то же время, по макроэкономической стабильности Украины занимает 131 место, уровень здравоохранения - 94 место, уровень образования - 46 место, рынок товаров - 73 место.

Рынок труда Украины оценили 66 местом, финансовую систему - 117 местом, объем рынка - на 47 месте, динамика бизнеса - на 86 месте и способность к инновациям - 58 место.

Первое место рейтинга занимают США. За ними следуют Сингапур, Германия, Швейцария, Япония, Нидерланды, Гонконг, Великобритания, Швеция и Дания.

Последние места рейтинга занимают Гаити, Йемен и Чад.

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