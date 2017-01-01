Половина людей в мире живет за чертой бедности – Всемирный банк
На Земле наблюдается общее снижение уровня бедности, но несмотря на это 3,4 млрд жителей планеты борются за удовлетворение базовых потребностей. Об этом говорится в докладе Всемирного банка (ВБ) Бедность и всеобщее процветание, который включает в себя данные за последние два года, сообщает Интерфакс в среду, 17 октября.
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Согласно данным исследования, черта бедности в странах с уровнем доходов ниже среднего – до $3,20 в день, в странах с уровнем дохода выше среднего – $5,50 в день, что, по оценке CBS, эквивалентно стоимости большой чашки латте в кофейне Starbucks в Нью-Йорке. ВБ отмечает, что крайняя нищета определяется жизнью менее чем на $1,90 в день.
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Между тем 26,2%, или 1,9 млрд человек по всему миру в 2015 году жили менее чем на $3,20 в день, а практически у 46% жителей планеты в распоряжении было не больше $5,50 в день. При этом специалисты ВБ сообщают о нехватке данных о государствах, пострадавших от конфликтов.
ВБ особо отметил 4,7-процентный рост благосостояния 40% беднейших жителей Восточной Азии и Тихоокеанского региона в период между 2010 и 2015 годами. В Южной Азии доля беднейших граждан с 1990 года сократилась на 35% к 2015 году.
Наименьшая доля бедных людей среди развивающихся государств была отмечена в странах Европы и Центральной Азии. Между тем, в регионе Африки южнее Сахары в период 1990 по 2015 год было отмечено удвоение численности населения преимущественно среди тех домохозяйств, где люди вынуждены жить на сумму от $1,90 до $3,20 в день.
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