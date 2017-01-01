Грузооборот в морских портах Украины снизился

Морские порты страны по итогам работы за девять месяцев 2018 года практически вышли на уровень перевалки грузов прошлого года.

Морские порты Украины за три квартала 2018 года перевалили почти 96 млн тонн грузов. Это на 1,7% меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины.

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Отмечается, что в итоге трех кварталов этого года перевалка в морских портах по двум основным группам товаров - зерно и руда, которые составляют около 50% всего грузопотока, пока остается ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Однако, по сравнении с предыдущим месяцем, ситуация улучшается.

Так, за 9 месяцев морские порты обработали 20,4400 млн тонн различных руд, всего на 3,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Тогда как по итогам 8 месяцев работы портов разница составляла 17%.

Перевалка зерна составила 26,9 млн тонн, что на 8,9% ниже уровня 2017 года (по итогам 8 месяцев разница составляла 11,4%).

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В целом за 9 месяцев 2018 года перевалка экспортных грузов составила 69,9 млн тонн, что на 5,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Положительные показатели + 13% (11,4 млн тонн) отмечены при экспорте черных металлов.

В противоположность экспорту - на 19,6% выросла перевалка импортных грузов (16,5 млн тонн). Положительную динамику по импорту продолжают сохранять руды цветных металлов (+ 18,8%), перевалка которых составила 5,5 млн тонн, и уголь - 3,9 млн тонн (+ 3,5%).

Также сообщается, что грузооборот транзитных грузов составил почти 8 млн тонн, что на 6,9% меньше, чем годом ранее. Всего с начала 2018 года морские порты Украины обработали 8674 судна, что на 0,1% меньше аналогичных показателей 2017 года.

Ранее сообщалось о том, как Украина обновит инфраструктуру.