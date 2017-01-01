Грузооборот в морских портах Украины снизился
Морские порты Украины за три квартала 2018 года перевалили почти 96 млн тонн грузов. Это на 1,7% меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины.
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Отмечается, что в итоге трех кварталов этого года перевалка в морских портах по двум основным группам товаров - зерно и руда, которые составляют около 50% всего грузопотока, пока остается ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Однако, по сравнении с предыдущим месяцем, ситуация улучшается.
Так, за 9 месяцев морские порты обработали 20,4400 млн тонн различных руд, всего на 3,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Тогда как по итогам 8 месяцев работы портов разница составляла 17%.
Перевалка зерна составила 26,9 млн тонн, что на 8,9% ниже уровня 2017 года (по итогам 8 месяцев разница составляла 11,4%).
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В целом за 9 месяцев 2018 года перевалка экспортных грузов составила 69,9 млн тонн, что на 5,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Положительные показатели + 13% (11,4 млн тонн) отмечены при экспорте черных металлов.
В противоположность экспорту - на 19,6% выросла перевалка импортных грузов (16,5 млн тонн). Положительную динамику по импорту продолжают сохранять руды цветных металлов (+ 18,8%), перевалка которых составила 5,5 млн тонн, и уголь - 3,9 млн тонн (+ 3,5%).
Также сообщается, что грузооборот транзитных грузов составил почти 8 млн тонн, что на 6,9% меньше, чем годом ранее. Всего с начала 2018 года морские порты Украины обработали 8674 судна, что на 0,1% меньше аналогичных показателей 2017 года.
Ранее сообщалось о том, как Украина обновит инфраструктуру.
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