В Украине цены на бензин продолжают снижаться

Средняя розничная цена бензинов по стране по состоянию на 17 октября снизилась на 1-3 копеек за литр.

В Украине ряд крупных сетей АЗС 16-17 октября снизили цены на бензины. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95, информирует enkorr.

Читай также: В Украине снизились цены на бензин

Так, на станциях SOCAR бензины подешевели на 40 коп. за литр: А-92 - до 34,09 гривен за литр, А-95 - до 35,09 гривен за литр, А-95+ - до 36,09 гривен за литр. Цена на ДТ осталась на уровне 33,49 гривен за литр.

На 30 коп. за литр цены на бензины снизились на АЗК Glusco: А-92 - до 32,95 гривен за литр, А-95 - до 33,95 гривен за литр, А-95+ - до 34,95 гривен за литр.

На 50-54 коп. за литр подешевели в столичной сети KLO.

Shell и Параллель понизили стоимость бензинов на 6-33 коп. за литр.

Читай также: Цены на АЗС застыли на фоне протестов водителей

В то же время AMIC, Shell, Олас, Катрал, Фактор, Укргаздобыча и Рур груп повысили цены на дизельное топливо на 10-70 коп. за литр.

Средняя розничная цена бензинов по стране 17 октября снизилась на 1-3 коп. за литр, дизельного топлива выросла на 2 коп. за литр.

Ранее сообщалось о том, сколько АЗС зарабатывает на литре бензина.