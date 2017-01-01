Курс валют на 18 октября: гривну укрепили
НБУ незначительно укрепил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке и продаже вырос.
Национальный банк Украины установил на среду, 17 октября, официальные курсы валют на уровне:
– 100 долларов США – 2 791,6894 (-1,3126);
– 100 евро – 3 218,8179 гривны (-17,4335).
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По данным IBC.ua, курс доллара на межбанковском валютном рынке в среду в покупке вырос на четыре копейки, а в продаже – на три копейки, до 27,92-27,94 грн.
Котировки евро упали в покупке на девять копеек, а в продаже - на 18 копеек, до 32,29-32,40 грн.
Ранее сообщалось о том, что украинцы сократили покупку валюты.
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