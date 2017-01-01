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Кабмин отложил повышение цен на газ - СМИ

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Действие предыдущей цены на газ, по разным данным, будет распространяться на срок от недели до двух.
Кабмин продлил старую цену на газ
Кабмин продлил старую цену на газ
depositphotos.com

Кабинет министров Украины продлил действующие цены на газ для населения до 27 октября 2018 года. Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на собственный источник в правительстве.

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"Решение принято: продлить ПСО и цену газа до 27 октября", - сказал источник.

По его словам, данное решение было принято на заседании правительства в среду.

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Таким образом, цена газа для поставок населению и ТКЭ до 27 октября останется на прежнем уровне - 4 942 гривен за тыс. куб. м, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов - 6 958 гривен за тыс. куб. м.

Между тем, другие СМИ называют свои сроки. Так, Интерфакс-Украина со ссылкой на свои источники пишет, что повышение цен отложили на две недели. А РБК-Украина сообщает о сохранении прежних цен без указания сроков.

Ранее сообщалось о том, как и почем утепляются украинцы.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
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Теги: газ, Кабмин Украины, цена на газ, повышение тарифов, тарифы на газ
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Источник: korrespondent.net

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