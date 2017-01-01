В Украине физическое лицо сможет признать себя банкротом – закон
За принятие законопроекта проголосовали 237 народных депутатов.
В четверг, 18 октября, Верховная Рада приняла Кодекс Украины по процедуре банкротства физических лиц.
Об этом сообщает УНИАН.
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Глава Комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук отметил, что институт банкротства физических лиц существует во всех цивилизованных странах.
“А в общем рейтинге ведения бизнеса в Украине мы поднимемся на 10 позиций. Это даст очень хороший сигнал всем нашим международным партнерам“, - сказал депутат.
Ранее сообщалось о том, что Кабмин отложил повышение цен на газ.
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