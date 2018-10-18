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В Украине снова разрешили отбирать квартиры за долги

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Новый Кодекс по процедурам банкротства отменяет мораторий на взыскание квартир у неплательщиков по кредитам.
В Украине разрешили забирать квартиры за долги по кредитам
В Украине разрешили забирать квартиры за долги по кредитам
depositphotos.com

Принятый Верховной Радой новый Кодекс по процедурам банкротства устанавливает пятилетний период реструктуризации ипотечных валютных кредитов и отменяет мораторий на взыскание квартир у неплательщиков по кредитам. Об этом в четверг, 18 октября, сообщает FinClub.

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"С момента вступления в силу настоящего Кодекса теряет силу закон Украины О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте", - говорится в документе.

Мораторий был введен в 2014 году и привел к тому, что мало кто из валютных заемщиков обслуживает свою ипотеку.

В то же время Кодекс по вопросам банкротства вводит пятилетний особый режим реструктуризации валютной ипотеки. Например, требования обеспеченного кредитора, которые возникли по кредиту в валюте, конвертируются в гривну по курсу НБУ на день открытия дела о неплатежеспособности и погашаются должником в соответствии с планом реструктуризации в размере 100% от рыночной стоимости квартиры или жилого дома, которая определена оценщиком, выбранным кредитором, сообщает издание.

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В случае, если общая площадь квартиры не превышает 60 кв. м (или не более 13,65 кв.м жилой площади на каждого члена семьи должника) или общая площадь жилого дома не более 120 кв. м, то процентная ставка по такому плану реструктуризации устанавливается на уровне украинского индекса ставок по 12-месячным депозитам физических лиц (UIRD), увеличенному на 1 п.п. "План реструктуризации заключается на 15 лет, если иное не согласовано сторонами", - говорится в Кодексе.

Отмечается, что сейчас индекс UIRD составляет 15,36%.

При этом если площадь недвижимости больше, то "процентная ставка по такому плану реструктуризации устанавливается на уровне украинского индекса ставок по 12-месячным депозитам физических лиц (UIRD), увеличенному на 3 п.п.", а план реструктуризации заключается на 10 лет.

Ранее сообщалось о том, как украинцы будут отрабатывать долги по коммунальным услугам.

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Теги: кредиты, ипотека, Рада, мораторий
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Синтомика    18.10.2018, 17:20
Оценка:  0
Синтомика
Надюха,где ты....
гость  (аноним)  18.10.2018, 17:17
Оценка:  0
гость
Тaкaя прaктикa широко рaспрострaненa,нaпример,в СШA. И если у должников есть дети,то нa вопрос инспекторов по выселению,есть ли кудa идти проживaть,люди рaдостно кивaют головaми: дa!! Инaче детей зaберут,очень вероятно,что нaдолго..
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