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Рада отказалась повышать акцизы на алкоголь

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В парламенте отказались поддержать правительственный законопроект о повышении акцизов на алкогольные напитки в Украине.
Подорожание алкоголя в Украине пока отложили
Подорожание алкоголя в Украине пока отложили
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Верховная Рада отклонила правительственный законопроект о повышении акцизов на алкогольные напитки. Проект №9085 О внесении изменений в Налоговый кодекс по ставкам некоторых налогов поддержали только 170 народных депутатов, передает УНН.

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Отмечено, что в законопроекте предлагалось повысить на 9% ставки акцизов на пиво, вина крепленные, спирт этиловый и содержащие спирт продукты.

Как следует из пояснительной записки, документ был призван формировать доходную часть государственного бюджета на 2019 год и привести размеры ставок налогов, в соответствии с инфляционными процессами в экономике.

Напомним, с инициативой о повышении акцизов на алкогольную продукцию на 9% выступило правительство. Эксперты сразу заявили, что такой шаг ускорит тенизацию рынка и повлечет очередное падение производства легальной продукции.

Ранее сообщалось о том, насколько в Украине подорожали продукты питания.

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Теги: алкоголь, вино, напитки, пиво, Рада, водка, Верховная Рада, законопроект, парламент, спиртное, акциз, законопроекты, спирт, алкогольные напитки, акциз на пиво, акцизный сбор, продажа алкоголя
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