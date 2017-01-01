Рада отказалась повышать акцизы на алкоголь

В парламенте отказались поддержать правительственный законопроект о повышении акцизов на алкогольные напитки в Украине.

Подорожание алкоголя в Украине пока отложили depositphotos.com

Верховная Рада отклонила правительственный законопроект о повышении акцизов на алкогольные напитки. Проект №9085 О внесении изменений в Налоговый кодекс по ставкам некоторых налогов поддержали только 170 народных депутатов, передает УНН.

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Отмечено, что в законопроекте предлагалось повысить на 9% ставки акцизов на пиво, вина крепленные, спирт этиловый и содержащие спирт продукты.

Как следует из пояснительной записки, документ был призван формировать доходную часть государственного бюджета на 2019 год и привести размеры ставок налогов, в соответствии с инфляционными процессами в экономике.

Напомним, с инициативой о повышении акцизов на алкогольную продукцию на 9% выступило правительство. Эксперты сразу заявили, что такой шаг ускорит тенизацию рынка и повлечет очередное падение производства легальной продукции.

Ранее сообщалось о том, насколько в Украине подорожали продукты питания.