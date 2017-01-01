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Новый бюджет Италии нарушает правила ЕС - еврокомиссар

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Дефицит итальянского бюджета значительно выше, чем планировалось ранее, и "беспрецедентно" нарушает критерии Евросоюза, утверждают в Еврокомиссии.
Пьер Московиси раскритиковал бюджет Италии
Пьер Московиси раскритиковал бюджет Италии
depositphotos.com

Проект государственного бюджета Италии на 2019 год не соответствует правилам Европейского Союза. Планы страны относительно новых долгов является "беспрецедентным отклонением от критериев" ЕС. Об этом говорится в письме еврокомиссара по вопросам финансов Пьера Московиси, отправленном в четверг, 18 октября, в Рим, передает агентство dpa.

До 22 октября министр финансов Италии Джованни Триа должен предоставить Еврокомиссии ответ по этому поводу.

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Дефицит бюджета Италии-2019 запланирован на уровне 2,4% валового внутреннего продукта (ВВП), тогда как предыдущее правительство обещало дефицит на уровне лишь 0,8%. Кроме того, планируется, что новые долги Италии не превысят 3% ВВП. Но уже существующие задолженности составляют 130% вместо закрепленных в правилах ЕС 60% от ВВП.

Именно поэтому Италия должна соблюдать значительно более низкие показатели дефицита бюджета и новых задолженностей. По словам Пьера Московиси, нынешние показатели бюджета Италии является "особо тяжким нарушением".

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Между тем премьер-министр Италии Джузеппе Конте не видит причин для беспокойства. "Мы знали, что бюджет, который удовлетворяет потребности граждан, не соответствует ожиданиям Европейской Комиссии", - написал он на своей странице в Facebook. Он отметил, что готов ответить на критику Брюсселя. По его словам, бюджет является "хорошо продуманным, хорошо построенным и хорошо прописанным".

Еврокомиссар Московиси отметил, что Еврокомиссия "только написала письмо", а окончательное решение будет лежать на плечах европейских лидеров. По его словам, еще есть время на урегулирование ситуации.

Ранее сообщалось о том, что половина людей в мире живет за чертой бедности.

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Теги: бюджет, ЕС, Италия, Евросоюз, дефицит, долги, ВВП, Брюссель, Дефицит бюджета
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Источник: korrespondent.net

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