Новый бюджет Италии нарушает правила ЕС - еврокомиссар

Дефицит итальянского бюджета значительно выше, чем планировалось ранее, и "беспрецедентно" нарушает критерии Евросоюза, утверждают в Еврокомиссии.

Проект государственного бюджета Италии на 2019 год не соответствует правилам Европейского Союза. Планы страны относительно новых долгов является "беспрецедентным отклонением от критериев" ЕС. Об этом говорится в письме еврокомиссара по вопросам финансов Пьера Московиси, отправленном в четверг, 18 октября, в Рим, передает агентство dpa.

До 22 октября министр финансов Италии Джованни Триа должен предоставить Еврокомиссии ответ по этому поводу.

Читай также: Италия вводит базовый доход и снижает пенсионный возраст Дефицит бюджета Италии-2019 запланирован на уровне 2,4% валового внутреннего продукта (ВВП), тогда как предыдущее правительство обещало дефицит на уровне лишь 0,8%. Кроме того, планируется, что новые долги Италии не превысят 3% ВВП. Но уже существующие задолженности составляют 130% вместо закрепленных в правилах ЕС 60% от ВВП.

Именно поэтому Италия должна соблюдать значительно более низкие показатели дефицита бюджета и новых задолженностей. По словам Пьера Московиси, нынешние показатели бюджета Италии является "особо тяжким нарушением".

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Между тем премьер-министр Италии Джузеппе Конте не видит причин для беспокойства. "Мы знали, что бюджет, который удовлетворяет потребности граждан, не соответствует ожиданиям Европейской Комиссии", - написал он на своей странице в Facebook. Он отметил, что готов ответить на критику Брюсселя. По его словам, бюджет является "хорошо продуманным, хорошо построенным и хорошо прописанным".

Еврокомиссар Московиси отметил, что Еврокомиссия "только написала письмо", а окончательное решение будет лежать на плечах европейских лидеров. По его словам, еще есть время на урегулирование ситуации.

Ранее сообщалось о том, что половина людей в мире живет за чертой бедности.