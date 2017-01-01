Цена на нефть торгуется ниже 80 долларов

Рост коммерческих запасов и добычи нефти в США в ближайшие недели может обеспечить дальнейшее падение цен.

Мировые цены на нефть эталонных марок слабо растут и завершают неделю в минусе на фоне опасения ОПЕК относительно увеличения товарных запасов и добычи "черного золота" в США. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в пятницу, 19 октября.

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Так, цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 9:00 по Киеву поднялась на $0,17 (0,21%) – до $79,46 за баррель.

В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в ноябре на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла на $0,19 (0,28%) – до $68,84 за баррель.

Накануне в распоряжении The Wall Street Journal оказался внутренний доклад ОПЕК, в котором говорится, что рост коммерческих запасов и добычи нефти в США в ближайшие недели может обеспечить дальнейшее падение цен.

"Сезонный откат спроса на НПЗ может привести к увеличению товарных запасов, - говорится в документе. - На фоне повышательной тенденции производства нефти в США это увеличение может стать "медвежьим" фактором для цен на нефть в ближайшие несколько недель".

Ранее сообщалось о том, сколько будет стоить бензин в Киеве.