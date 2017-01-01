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Бензозаправки снова меняют цены

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По состоянию на сегодняшнее утро бензозаправки снова меняют цены. Теперь литр бензина будет стоить около 33 гривен.
Бензозаправки снова меняют цены
Бензозаправки снова меняют цены
depositphotos.com

Сегодня, 19 октября, литр А-95 бензина будет стоить от 30,89 до 34,99 гривен в зависимости от заправки.

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Хотя бензин подешевел, но на противовес цены дизель и газ возросли. Так, цена на литр дизельного топлива колеблется от 30,39 до 33,49 гривен, что на 10 копеек дороже, чем вчера. А  газ теперь будет стоить на 5 копеек дороже - от 12,24 до 16,59 гривен.

Ранее сообщалось о том, сколько заработали на подорожании топлива украинские АЗС

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Теги: стоимость бензина, цены на газ, цена на дизель
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