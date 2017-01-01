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На соцпомощь украинцам выделили 130 млрд гривен

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Только в 2018 году украинцы получили 130 млрд гривен.
В бюджете Украины выделено около 130 млрд гривен на соцвыплаты в 2018 году
В бюджете Украины выделено около 130 млрд гривен на соцвыплаты в 2018 году
depositphotos.com

По утверждению генерального директора Директората семьи и социальной поддержки Минсоцполитики Виталия Музыченко в бюджете выделено около 130 млрд гривен на 2018 год. Об этом сообщает ЦЕНЗОР.НЕТ

“Если вообще провести сквозной анализ, то это примерно две трети населения Украины в той или иной степени получают различные виды социальной помощи“, - заявил Музыченко. 

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Кто же получает эти деньги?

По данным Музыченко, это практически треть населения Украины, а именно субсидии на жилье (около 7 млн семей), малообеспеченные и матери-одиночки составляют еще 3,5 тысяч.

Ранее сообщалось, как и за что могут лишить субсидий трудовых мигрантов.

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Теги: социальная помощь, субсидии, социальная поддержка, соцпомощь, соцвыплата
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