На соцпомощь украинцам выделили 130 млрд гривен

Только в 2018 году украинцы получили 130 млрд гривен.

В бюджете Украины выделено около 130 млрд гривен на соцвыплаты в 2018 году depositphotos.com

По утверждению генерального директора Директората семьи и социальной поддержки Минсоцполитики Виталия Музыченко в бюджете выделено около 130 млрд гривен на 2018 год. Об этом сообщает ЦЕНЗОР.НЕТ



“Если вообще провести сквозной анализ, то это примерно две трети населения Украины в той или иной степени получают различные виды социальной помощи“, - заявил Музыченко.

Читай также: Бюджет-2019: Как в Украине изменятся соцвыплаты

Кто же получает эти деньги?

По данным Музыченко, это практически треть населения Украины, а именно субсидии на жилье (около 7 млн семей), малообеспеченные и матери-одиночки составляют еще 3,5 тысяч.



Ранее сообщалось, как и за что могут лишить субсидий трудовых мигрантов.