Как заработать миллион при помощи Instagram или YouTube

Любой украинец может получать 10 тысяч долларов в месяц, занимаясь тем, что действительно нравится.

Жители небольших городов имеют возможность заработать больше, чем топ-менеджеры мегаполлисов. Для этого нужен хороший девайс, достаточно времени и тема, способная заинтересовать другого – так работают современные технологии. И даже находясь не поблизости центра, можно зарабатывать не только в гривнах.



Сейчас технические достижения позволяют почти любому человеку найти достойную подработку с помощью интернет, как считает HR-эксперт Александр Плахотник. С их помощью значительно сокращается промежуток между продавцом и покупателем.

Теперь, чтобы продавать собственные изделия или услуги всего-лишь нужно разместить свое объявление в необходимых соцсетях. А лучше создать личный блог, где будет информация не только об умениях и навыках, но и создаваться необходимость именно в этой услуге у будущих клиентам.

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Так, например, в Украине существует площадка, которая предлагает различные услуги, как постоянные, так и почасовые, например, убраться в доме, пойти на почту, выгулять домашнего питомца, и все это за определенную плату.

Существуют такие площадки и за границей, где за 5-10 долларов можно найти друга на 20 минут, чтобы высказаться, или заказать перевод на любом языке за 20-150 долларов. На таких площадках работает много и украинцев, одним из которых является Егор Каннов. Проживает Егор в Днепре, а работает по всему миру, монтируя видео всего за 20 долларов, но в месячной сумме получая около 1800.

Самое важное – умение правильно рассказать о себе. Помогут не только хорошо подобранные хэштеги, реклама и контент, но также интерактивное общение с читателями блога в виде маленьких советов, красивых картинок, розыгрышей продукции и забавных игр.

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Немаловажным есть также свой видео-блог. Самое главное соблюдать правило – снимаю о том, что мне действительно интересно. Делиться успехами в каком-либо навыке можно за деньги. Выпускать нужно по два коротких ролика в день, цель – 15 тысяч просмотров. Возможно, поначалу работа будет «в ноль», но, после 4 тыс. просмотров, можно активировать функцию монетизации, которая позволит получать в среднем 1 тысячу долларов за 1 млн просмотров.

Конечно же, это не все, что позволяет YouTube. Дополнительно возможно найти партнера, который поможет в популяризации взамен на рекламу. Все, что нужно – это 10 тысяч подписчиков, а также быть старше 14 лет.



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