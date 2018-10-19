Украина вдвое снизила потребление импортного угля

Два года назад Украина ипортировала более 10 миллионов тонн угля, а сейчас - пять. Насалик уверен, что от импорта можно вскоре полностью отказаться.

Украина пока не может отказаться от импортного угля depositphotos.com

С 2017 года Украина сократила потребление импортного угля в два раза. Об этом в пятницу, 19 октября, во время комитетских слушаний относительно государственного сектора угольной промышленности заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает РБК-Украина.

Читай также: Украина сократит закупки угля в России "За два года, за 2017-2018 годы нам удалось сократить потребление импортного угля практически в два раза", - сказал он.

Насалик уточнил, что объемы импортируемого угля за два года сократились с 10,5 млн тонн до 5 млн тонн. Министр добавил, что Украина имеет потенциал для замещения импортной составляющей.

"Генерация Центрэнерго практически не потребует импортного угля. Импортную составляющую мы можем практически закрывать", - добавил глава Минэнерго.

Ранее сообщалось о том, что Украина нарастила запасы угля.