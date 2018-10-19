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Украина вдвое снизила потребление импортного угля

Комментариев: 2
Два года назад Украина ипортировала более 10 миллионов тонн угля, а сейчас - пять. Насалик уверен, что от импорта можно вскоре полностью отказаться.
Украина пока не может отказаться от импортного угля
Украина пока не может отказаться от импортного угля
depositphotos.com

С 2017 года Украина сократила потребление импортного угля в два раза. Об этом в пятницу, 19 октября, во время комитетских слушаний относительно государственного сектора угольной промышленности заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает РБК-Украина.

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"За два года, за 2017-2018 годы нам удалось сократить потребление импортного угля практически в два раза", - сказал он.

Насалик уточнил, что объемы импортируемого угля за два года сократились с 10,5 млн тонн до 5 млн тонн. Министр добавил, что Украина имеет потенциал для замещения импортной составляющей.

"Генерация Центрэнерго практически не потребует импортного угля. Импортную составляющую мы можем практически закрывать", - добавил глава Минэнерго.

Ранее сообщалось о том, что Украина нарастила запасы угля.

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Теги: энергетика, Импорт, уголь, Минэнерго, Игорь Насалик
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  19.10.2018, 17:03
Оценка:  +1
гость
интересно, где в украине месторождения коксующегося угля для металлургии? или на кизяке металл плавить?
Синтомика    19.10.2018, 17:00
Оценка:  0
Синтомика
Предприятия,требующие уголь в производственном процессе резко сократились,да и топить стали меньше,и народ мрёт..Экономику планируют только на налогах держать-ничего не производя))
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