Украина вдвое снизила потребление импортного угля
С 2017 года Украина сократила потребление импортного угля в два раза. Об этом в пятницу, 19 октября, во время комитетских слушаний относительно государственного сектора угольной промышленности заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает РБК-Украина.
Читай также: Украина сократит закупки угля в России
"За два года, за 2017-2018 годы нам удалось сократить потребление импортного угля практически в два раза", - сказал он.
Насалик уточнил, что объемы импортируемого угля за два года сократились с 10,5 млн тонн до 5 млн тонн. Министр добавил, что Украина имеет потенциал для замещения импортной составляющей.
"Генерация Центрэнерго практически не потребует импортного угля. Импортную составляющую мы можем практически закрывать", - добавил глава Минэнерго.
Ранее сообщалось о том, что Украина нарастила запасы угля.
Полная версия правил