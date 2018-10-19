Кабмин повысил цены на газ для населения

Украина взяла ответственность перед МВФ выровнять цены на газ для населения и промышленности еще в 2008 году.

С 1 ноября 2018 года цены на газ для населения вырастут на 23,5%. Соответствующее решение принял Кабмин на внеочередном заседании в пятницу, 19 октября.

Читай также: Как в Украине вырастет "коммуналка" – инфографика "Цены с 1 ноября на газ вырастут только на 23,5%. Не на 60%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь вследствие этих переговоров", – сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Согласно принятому сегодня постановлению, цена газа с 1 ноября составит 8,550 грн за куб. метр.

Гройсман напомнил, что Украина взяла ответственность перед Международным валютным фондом выровнять цены на газ для населения и промышленности еще в 2008 году.

"Если мы не сможем продолжить отношения с международными партнерами, мы не сможем выплачивать долги. Украина может быть введена в дефолт… Мы должны действовать ответственно", - сказал он.

Ранее сообщалось о том, сколько стоит в Украине отказ от централизованного отопления.