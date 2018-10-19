Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кабмин повысил цены на газ для населения

Комментариев: 22
Украина взяла ответственность перед МВФ выровнять цены на газ для населения и промышленности еще в 2008 году.
Ранее Гройсман заявлял, что повышение цен на газ обойдется "минимальными потерями"
Ранее Гройсман заявлял, что повышение цен на газ обойдется "минимальными потерями"
Пресс-служба Кабмина Украины

С 1 ноября 2018 года цены на газ для населения вырастут на 23,5%. Соответствующее решение принял Кабмин на внеочередном заседании в пятницу, 19 октября.

Читай также: Как в Украине вырастет "коммуналка" – инфографика

"Цены с 1 ноября на газ вырастут только на 23,5%. Не на 60%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь вследствие этих переговоров", – сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Согласно принятому сегодня постановлению, цена газа с 1 ноября составит 8,550 грн за куб. метр.

Гройсман напомнил, что Украина взяла ответственность перед Международным валютным фондом выровнять цены на газ для населения и промышленности еще в 2008 году.

"Если мы не сможем продолжить отношения с международными партнерами, мы не сможем выплачивать долги. Украина может быть введена в дефолт… Мы должны действовать ответственно", - сказал он.

Ранее сообщалось о том, сколько стоит в Украине отказ от централизованного отопления.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Поделись:
Теги: газ, МВФ, коммунальное хозяйство, Кабмин Украины, коммуналка, коммунальные услуги, коммунальные платежи, цена на газ, повышение тарифов, транш МВФ, транш МВФ для Украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (22)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  19.10.2018, 18:54
Оценка:  +1
гость
Интересно, кто-то верит, что обязательства взяты в 2008 году? Если это так, почему цены на газ не поднимали до 2014??? 6 лет!!! Хватит врать, грося.
гость  (аноним)  19.10.2018, 18:53
Оценка:  0
гость
Дякую
Алекссссс    19.10.2018, 18:50
Оценка:  0
Алекссссс
так у взяли обязательство ВЫРОВНЯТЬ!!! почему подняли для населения, а не скинули для промышленности?!?!?!
гость  (аноним)  19.10.2018, 18:48
Оценка:  +1
гость
Теперь Пете даже томос не поможет. Едят друг друга пауки в банке.
nibumbum    19.10.2018, 18:43
Оценка:  0
nibumbum
Сначала назначили субсидии, а потом повышают цены, а субсидии насчитаны на год и пересматривать в течение отопительного сезона их никто не будет, как и раньше это делалось.
гость  (аноним)  19.10.2018, 18:37
Оценка:  -4
гость
Курилы дебил это не Япония. Я в России живу в Крыму и на тебя дебила смотрю и радуюсь,что лохов много на уркаине будут таки платить)))
Станіслав+    19.10.2018, 19:01
Оценка:  -1
Станіслав+
Порадієш, поки в Керчі не підірвуть
гость  (аноним)  19.10.2018, 18:30
Оценка:  -5
гость
Хорошо дерут прыгунов))). Больше надо))). А отмазка какая красивая , обязательство приняли в 2008 году))) опять Янукович виноват))). Лох не мамонт не вымрет))). Так держать драть скотов кастрюлеголовых)))
Курилы-Япония    19.10.2018, 18:34
Оценка:  +1
Курилы-Япония
Еще один писун, нарисовался
гость  (аноним)  19.10.2018, 18:28
Оценка:  +3
гость
Суки еврейские, ну сколько уже можно эту страну уничтожать??? Прогнулись под МВФ. Ни им, на вам здесь не жить. Нахрена торгуете тем, что вам не принадлежит?
гость  (аноним)  19.10.2018, 18:22
Оценка:  +5
гость
Что б они повыздыхали все во власти и все патриоты, которые эту власть поставили.
JazelleDesouze    19.10.2018, 18:28
Оценка:  0
JazelleDesouze
Gbplf тебе гРОЙСМАН!
Курилы-Япония    19.10.2018, 18:32
Оценка:  0
Курилы-Япония
Дятел, за кого голосовал, тот тебя и имеет. Закон большинства. Не нравится?
k2s11ltk    19.10.2018, 18:20
Оценка:  +3
k2s11ltk
На що ці тварюки прокляті надіються, вибори не за горами, хто за цих нелюдів буде голосувати?
Можливо, ще і відповідати доведеться))))
Курилы-Япония    19.10.2018, 18:30
Оценка:  0
Курилы-Япония
Проголосуют, даже если на выборы придет только депутятская родня.
1  2  следующая →
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь