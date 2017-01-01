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Минфин назвал преимущества новой программы МВФ

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Программа stand by МВФ на $3,9 млрд обеспечит стабильность в Украине на политически бурный 2019 год.
В Минфине прокомментировали новую финансовую программу, заключенную с МВФ
В Минфине прокомментировали новую финансовую программу, заключенную с МВФ
Телеграф

Новая 14-месячная программа stand by на $3,9 млрд, о которой Украина договорилась с МВФ, поможет Украине в дальнейшем воплощать свою фискальную и монетарную политику. Так считает и. о. министра финансов Оксана Маркарова, о чем она сообщила в пятницу, 19 октября, в своем Facebook.

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По ее словам, эта программа закладывает основу для сотрудничества на срок, выходящий за пределы президентских и парламентских выборов в 2019 году.

"Хорошая новость для нас - это признание нашего прогресса в макроэкономической стабилизации и реформах, это возможность обеспечить стабильность на политически бурный 2019 год, и подтверждение веры наших партнеров в Украину", - прокомментировала Маркарова сообщение МВФ о staff level agreement.

По ее мнению, соглашение stand-by будет достаточной опорой для Украины, пока страна продолжает структурные реформы.

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"Продолжение сотрудничества с МВФ позволит нашему правительству получать финансирование на очень привлекательных условиях и наращивать валютные резервы, которые сейчас составляют $18 млрд", - добавила также Маркарова.

Она подтвердила, что окончательное согласование от Совета директоров МВФ ожидается после принятия Верховной Радой сбалансированного и реалистичного бюджета-2019 во втором чтении.

"Маркерами для МВФ является наша готовность быть фискально ответственными и держать дефицит бюджета в рамках и под контролем", - пояснила глава Минфина.

Ранее стало известно, что Международный валютный фонд и власти Украины договорились об экономической политике в отношении нового 14-месячного соглашения stand-by.

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Теги: кредиты, МВФ, Минфин, программа, финансы, финансирование, Министерство финансов, кредит, кредиторы, Финансовая помощь, транш МВФ, транш МВФ для Украины, Оксана Маркарова
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