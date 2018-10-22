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Парубий разъяснил, почему повысили цены на газ

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Председатель Верховной Рады заявил, что от этого зависит поддержка Международного валютного фонда.
Парубий объяснил повышение цены на газ
Парубий объяснил повышение цены на газ
facebook.com/pg/volodymyrgroysman

Повышение тарифов на газ - решение неизбежно, ведь от этого зависит финансовая поддержка Украины со стороны Международного валютного фонда. Об этом говорится в заявлении председателя Верховной Рады Украины Андрей Парубия, обнародованном на сайте парламента в субботу, 20 октября.

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По его словам, это решение необходимо для недопущения в Украине экономического кризиса.

Парубий отметил, что на пути к будущей могучей, богатой, современной Украине, где украинцы будут жить достойно, свободно и в безопасности, необходимо принимать ответственные государственные решения.

 “Иногда эти решения не являются и не могут быть популярными. Но настоящие руководители-государственники, ясно осознавая потерю личной популярности, когда это необходимо, их принимают“, - добавил он.

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Председатель ВР считает, что большая проблема нашей страны в том, что популисты прошлого завели Украину в очень тяжелые экономические обстоятельства, и современные руководители государства в этих стесненных условиях вынуждены проводить жесткие экономические реформы. И это, закономерно, непопулярно.

“Такие же, порой шоковые, реформы на своем пути в развитую Европу осуществляли и в Польше, и в Чехии, и в Словакии, и в Венгрии, после развала Советского Союза. Мы знаем, какой сейчас уровень жизни в этих странах“, - подчеркнул Парубий.

Глава парламента убежден, что система субсидий, разработанная правительством, предоставит реальную экономическую защиту каждой украинской семье, которая в этом нуждается.

Напомним, на заседании 23 октября Кабмин решил повысить цены на газ. Таким образом с 1 ноября этого года цены на газ для населения вырастут на 23,5%.

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Теги: газ, МВФ, повышение цен, Кабинет Министров, Кабмин Украины, ВРУ, субсидии, субсидия, Андрей Парубий, цена на газ, повышение тарифов, транш МВФ, транш МВФ для Украины
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  22.10.2018, 12:21
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гость
Олько вы падлы живёте хорошо не зависимо от повышения а люди нет.
kapablankas    22.10.2018, 12:12
Оценка:  0
kapablankas
вообще рехнулся
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