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Власти Италии утвердили проект бюджета несмотря на критику ЕС

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Италия настроена вести конструктивный диалог с Евросоюзом в ближайшие недели, отметил премьер Джузеппе Конте.
Луиджи Ди Майо, Джузеппе Конте и Маттео Сальвини
Луиджи Ди Майо, Джузеппе Конте и Маттео Сальвини
depositphotos.com

Итальянское правительство утвердило проект государственного бюджет на 2019 в его прежнем виде несмотря на резкую критику со стороны Еврокомиссии. Об этом сообщило АР.

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Отмечается, что премьер-министр страны Джузеппе Конте заявил, что проект бюджета был одобрен всеми политсилами коалиции. В то же время он отметил, что Италия настроена вести конструктивный диалог с Евросоюзом в ближайшие недели.

В свою очередь лидеры правящих партий Движение пяти звезд Луиджи Ди Майо и Лига Севера Маттео Сальвини, которые занимают должности вице-премьеров, указали на то, что не видят особых возможностей для изменений проекта бюджета.

“Мы повторили наши позиции“, - отметил Ди Майо.

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Теги: бюджет, ЕС, Италия, экономика, Евросоюз, Еврокомиссия, Госбюджет
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