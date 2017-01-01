S&P обновило прогноз по Украине после решения МВФ

Агентство подтвердило суверенные рейтинги Украины на уровне В-/В, со стабильным прогнозом.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне В-/В. Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

Читай также: Украину назвали самой бедной страной Европы – мнения экспертов Прогноз - “стабильный“. Одновременно был подтвержден рейтинг страны по национальной шкале uaBBB.

“Несмотря на то, что Украина не получала финансирование в рамках программы Международного валютного фонда с марта 2017 года, мы ожидаем, что новая программа, объявленная МВФ, будет одобрена к концу 2018 года, - говорится в сообщении.

В агентстве считают, что новое соглашение с МВФ поможет Украине выполнить ее значительные внешние долговые обязательства, погашение которых наступает в следующем году, и в то же время проводить взвешенную макроэкономическую политику в год президентских и парламентских выборов.

Прогноз “стабильный“ отражает мнение аналитиков S&P, что существующая в настоящий момент программа расширенного финансирования МВФ будет досрочно прекращена, однако вместо нее будет реализована новая программа сроком на 14 месяцев. Она будет способствовать стабилизации макроэкономической политики Украины в 2019 году.

Читай также: Половина людей в мире живет за чертой бедности – Всемирный банк Негативное влияние на рейтинги может оказать ситуация, при которой проблемы с финансированием со стороны международных организаций-доноров и/или неспособность правительства страны привлечь финансирование на рынках капитала в ближайшие несколько месяцев поставят под вопрос его способность обслуживать значительный внешний госдолг в следующем году, отмечают эксперты агентства.

Позитивное рейтинговое действие возможно, если Украина продемонстрирует более значительный, чем ожидается, экономический рост на фоне улучшения бюджетных показателей, что позволит Нацбанку еще больше смягчить валютные ограничения, а также “если мы придем к выводу, что ситуация в неподконтрольном правительству регионе - на востоке страны - стабилизировалась и дальнейшая эскалация напряженности не предвидится“, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, как в Украине вырастет “коммуналка“.