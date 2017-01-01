Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украинцы получат 100 млн гривен на утепление жилищ

Комментариев: 0
На внеочередном заседании Кабмина в пятницу 19 октября, приняли решение о предоставлении помощи для утепления жилища в размере 100 млн гривен.
Украинцы получат 100 млн гривен на утепление домов
Украинцы получат 100 млн гривен на утепление домов
depositphotos.com

Геннадий Зубко, министр регионального развития, строительства и ЖКХ подчеркнул, что новая социальная программа от государства даст возможность гражданам Украины получить помощь на утепление жилищ.

Читай также:  От пледов до обогревателей: Как и почем утепляются украинцы

Данное заявление было подтверждено соответствующим указанием Кабинета министров, о предоставлении 100 млн гривен для помощи украинцам в модернизации утепления жилищ. Теперь, украинцы получат помощь для установки счетчиков, утепление квартир и домов, а также замену старых котлов.

Ранее сообщалось, почему цены на газ были повышены.

Поделись:
Теги: утепление, цены на газ, теплая зима, утепление квартиры цена, утепление дома, теплый дом, теплый кредит
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь