Украинцы получат 100 млн гривен на утепление жилищ

На внеочередном заседании Кабмина в пятницу 19 октября, приняли решение о предоставлении помощи для утепления жилища в размере 100 млн гривен.

Геннадий Зубко, министр регионального развития, строительства и ЖКХ подчеркнул, что новая социальная программа от государства даст возможность гражданам Украины получить помощь на утепление жилищ.

Читай также: От пледов до обогревателей: Как и почем утепляются украинцы

Данное заявление было подтверждено соответствующим указанием Кабинета министров, о предоставлении 100 млн гривен для помощи украинцам в модернизации утепления жилищ. Теперь, украинцы получат помощь для установки счетчиков, утепление квартир и домов, а также замену старых котлов.

Ранее сообщалось, почему цены на газ были повышены.