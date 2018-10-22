Минобороны потратило больше 51 млн гривен на продукты для армии по завышенным ценам

СМИ обнаружили, что Министерство обороны скупило для армии продуктов питания на больше, чем 51 млн гривен.

Минобороны закупило сухпайков для армии больше, чем на 51 млн гривен по завышенной цене depositphotos.com

По данным из системы “Прозорро“ “Наші гроші“ сообщили, что Министерство обороны Украины скупило продуктов питания для армии на 51 860 000 гривен.

Заказ был оформлен на ООО “Укрпродакорд“ 11 октября. К примеру, Житомирские и Хмельницкие части получат 703 тыс сухпайков по 73,80 грн каждый по каталогу.

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Так, опираясь на данные каталога, можно сопоставить цены с ценами в супермаркетах, где цены практически на все закупленные продукты ниже на 3.00-4,50 грн/кг.



Например, картофель был куплен за 7,70 грн/кг, в то время как в супермаркетах купить его можно в среднем по 7 кг/кг (не учитывая оптовой цены), также лук был закуплен по 15 грн/кг, когда в супермаркетах в среднем его цена составляет 11-12 грн/кг.



Ранее сообщалось, что Минобороны закупало топливо по завышенной цене.