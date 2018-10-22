Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Минобороны потратило больше 51 млн гривен на продукты для армии по завышенным ценам

Комментариев: 0
СМИ обнаружили, что Министерство обороны скупило для армии продуктов питания на больше, чем 51 млн гривен.
Минобороны закупило сухпайков для армии больше, чем на 51 млн гривен по завышенной цене
Минобороны закупило сухпайков для армии больше, чем на 51 млн гривен по завышенной цене
depositphotos.com

По данным из системы “Прозорро“ “Наші гроші“ сообщили, что Министерство обороны Украины скупило продуктов питания для армии на 51 860 000 гривен.

Заказ был оформлен на ООО “Укрпродакорд“ 11 октября. К примеру, Житомирские и Хмельницкие части получат 703 тыс сухпайков по 73,80 грн каждый по каталогу.

Читай также: Сколько денег выделялось на украинскую армию за все годы независимости

Так, опираясь на данные каталога, можно сопоставить цены с  ценами в супермаркетах, где цены практически на все закупленные продукты ниже на 3.00-4,50 грн/кг.

Например, картофель был куплен за 7,70 грн/кг, в то время как в супермаркетах купить его можно в среднем по 7 кг/кг (не учитывая оптовой цены), также лук был закуплен по 15 грн/кг, когда в супермаркетах в среднем его цена составляет 11-12 грн/кг.

Ранее сообщалось, что Минобороны закупало топливо по завышенной цене.

Поделись:
Теги: миноборны, армия, Прозорро, еда для армии, сухпай, сухпайки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь