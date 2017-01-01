В Украине ожидается второй в истории урожай зерновых - Мартынюк

В Минагрополитики ожидают валовый сбор зерновых на уровне 64 млн т, что должно стать вторым результатом в истории.

Министерство аграрной политики и продовольствия пересмотрело оценку урожая 2018 года в сторону увеличения и ожидает производство зерновых на уровне 64 млн тонн. Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк в эфире радио Новое время.

Читай также: Экспорт зерна из Украины упал впервые за пять лет “В результате дождей у нас очень хорошие показатели по кукурузе. И сегодня готов озвучить смелый прогноз, что валовой сбор зерновых у нас будет 64 млн тонн. Это второй результат в истории после позапрошлогоднего рекорда в 66 млн тонн“, - цитирует чиновника пресс-служба Минагрополитики.

Экспорт зерновых прогнозируется на уровне 42,5 млн тонн, однако, по словам Мартынюка, это во многом зависит от способности Укрзализныци оперативно решить текущие логистические проблемы и обеспечить ритмичную поставку зерна в порты.

“Если железнодорожники справятся с вывозом, то валютная выручка в сегменте сельского хозяйства будет обеспечена“, - подчеркнул замминистра.

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В ведомстве напомнили, что для сохранения баланса на внутреннем рынке Минагрополитики подписало с участниками зернового рынка меморандум о взаимопонимании на 2018/2019 маркетинговый год. В документе зафиксирован объем прогнозируемого экспорта пшеницы продовольственных классов на уровне 8 млн тонн, а также до 8 млн тонн фуража. Потребность внутреннего рынка в продовольственной пшенице составляет 4,5 млн тонн.

По состоянию на 19 октября в Украине собрано 52,2 млн тонн зерна с площади 12,7 млн га (86%) при урожайности 41,1 центнер с гектара.

Ранее сообщалось о том, насколько в Украине подорожали продукты питания.