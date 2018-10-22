Жена ректора КПИ купила дом во Флориде за 156 тыс долларов - СМИ

Жена Михаила Згуровского, ректора “Киевского политехнического института“, купила дом в США в начале 2018 года.

Татьяна Померанцева, гражданинка США, указанная как “жена“ в декларации Михаила Згуровского, купила дом в США, который не был задекларирован, а также известно, что американка Померанцева сообщила американским властям о том, что она незамужняя. Об этом стало известно “Наші гроші“ по данным, что были предоставлены им программой “ЦРУ“ (24 канал).





Дом жены ректора в США Наші гроші

Данные подтверждают документы, где 31 января 2018 года Татьяна Померанцева стала владельцем дома в городе Палм Кост (штат Флорида, США). Дом был приобретен за 156 тыс. долларов.

Читай также: МОЗ просит полицию и ГПУ расследовать “ряд преступлений“ Амосовой

Как же совершили покупку?

Юлия Наумчук была зарегистрирована как создатель компании “Nyta llc“ в Палм Кост 13 апреля 2018 года. Затем, 30 мая в американском реестре стоимостью дома назначили сумму 15,6 тыс. долларов, где только 10% дома принадлежит Наумчук, а 90 – Померанцевой. Чуть позже 30 мая дом был переписан на компанию “Nyta llc“.





Документ, подтверждающий покупку дома Наші гроші

Документ, подтверждающий покупку дома во Флориде Наші гроші

СМИ отмечает, что Наумчук Юлия 19 октября должна была защищать кандидатскую диссертацию в Киевском политехническом институте.



Ранее сообщалось, что на ректора НПУ им. Драгоманова в суд направлен протокол НАПК.