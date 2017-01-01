Почему подорожал бензин и каких цен ожидать дальше

В среднем бензин подорожал на 3,6 грн/л за два последних месяца, но эксперты говорят о снижения цен до предшествующего уровня.

Цена на нефть на мировых рынках теперь на 4 доллара дешевле за 159 литров depositphotos.com

По данным Сегодня цена на нефть на мировых рынках снизилась с 85 до 81 доллара за баррель, то есть 159 литров теперь на 4 доллара дешевле.

Будет ли дешеветь бензин в Украине? На этот вопрос отвечают эксперты.

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Директор спецпрограмм НТЦ “Психея“ Геннадий Рябцев выразил мнение, что нынешние цены на бензин – это спекуляции, чтобы заработать на колебаниях котировок. По его мнению, бензин не может подорожать до 100 долларов за баррель.

“Поэтому и появились заявления о нефти по $100. Такое положение дел так же выгодно экспортерам нефти. Цены сейчас вдвое выше, чем должны быть, ибо при цене $35—40 за баррель добыча нефти уже является безубыточной“, — разъяснил Рябцев.

Директор “Консалтинговой группы А-95“ Сергей Куюн отметил подорожание бензина на 3,6 грн/л:

“Основных причин две. В начале августа произошла девальвация гривни с 26 до 28 грн/$. Импорт топлива составляет 80—85% потребностей Украины в нефтепродуктах. Очевидно, что чем дороже валюта, тем выше цена закупки в гривнях: каждая гривня в курсе доллара — это дополнительные 80 коп./л на АЗС. Вырос в августе курс на 2 грн, значит, в среднем на 1,6 грн/л повысилась цена на топливо, — разъяснил нам Куюн. — Потом начался быстрый рост цен на нефть: за сентябрь и по 10 октября с $72 за баррель до максимума, $85. Причина — угроза санкций к Ирану, одному из крупнейших экспортеров нефти“.

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По его мнению, на подорожание топлива влияет также большое количество нелегально открытых заправок, особенно заправок дизтоплива, которые продают его на 5 грн/л дешевле, а также неуплата налогов.

Так, эксперты уверенны, что вскоре бензин вернется на уровень августовской цены, то есть около 29,5-30 грн/л. Также они указывают, что к концу этой недели цена упадет на 1 грн/л и продолжит стремительно падать.



Ранее сообщалось, что в Украине снизились цены на бензин.