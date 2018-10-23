В Украине объем субсидий уменьшился на 77% - СМИ

Объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшился на 76,6% до 782,5 млн гривен.

В Украине в январе-сентябре 2018 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшился на 76,6% до 782,5 млн гривен по сравнению с январем-сентябрем 2017 года. Об этом пишут Українські Новини со ccылкой на Государственную службу статистики.

Читай также: Сколько денег задолжали украинцы за “коммуналку“ - инфографика

Отмечается, что в городских населенных пунктах общий объем назначенных субсидий составил 581,6 млн гривен, в сельских населенных пунктах - 200,9 млн гривен (2 386 млн гривен и 958 млн гривен соответственно за аналогичный период 2017 года).

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в сентябре 2018 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 31,6% и составил 102,3 гривны.

Ранее сообщалось о том, что украинцы разводятся, чтобы получить субсидию на коммуналку.