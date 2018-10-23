Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине объем субсидий уменьшился на 77% - СМИ

Комментариев: 2
Объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшился на 76,6% до 782,5 млн гривен.
Затраты на субсидии уменьшились
Затраты на субсидии уменьшились
depositphotos.com

В Украине в январе-сентябре 2018 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшился на 76,6% до 782,5 млн гривен по сравнению с январем-сентябрем 2017 года. Об этом пишут Українські Новини со ccылкой на Государственную службу статистики.

Читай также: Сколько денег задолжали украинцы за “коммуналку“ - инфографика

Отмечается, что в городских населенных пунктах общий объем назначенных субсидий составил 581,6 млн гривен, в сельских населенных пунктах - 200,9 млн гривен (2 386 млн гривен и 958 млн гривен соответственно за аналогичный период 2017 года).

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в сентябре 2018 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 31,6% и составил 102,3 гривны.

Ранее сообщалось о том, что украинцы разводятся, чтобы получить субсидию на коммуналку.

Поделись:
Теги: компании, Тарифы ЖКХ, тарифы, жкх, ЖКХ оплата ЖЭК услуги тарифы, жкх тарифы отопление, субсидии, субсидия, коммуналка, коммунальные услуги, коммунальные платежи, Госстат, тарифы на воду, повышение тарифов, тарифы на газ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  23.10.2018, 14:26
Оценка:  0
гость
Брехня.Заниження за рахунок відтягування - люди подавали в травні а субсидію нараховували в жовтні. Біржа праці по негласному наказу не надають статус безробітного, метод такий дають по заниженій кваліфікаціїї на двірників 2 відмови: і ні біржі ні субсидії. ЦЕ Геноцид в гарній обгортці.
гость  (аноним)  23.10.2018, 13:35
Оценка:  0
гость
Куле, европейские зарплаты, какие еще субсидии?!
Shurat44    23.10.2018, 13:27
Оценка:  0
Shurat44
нам это преподносят в виде "перемоги", типа люди стали больше зарабатывать итд , а на самом деле "стандарт" субсидии остался на том самом месте, увеличили на пару сотен пенсию и прожит. минимум и мин. з/п и вот, субсидии вам не видать.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь