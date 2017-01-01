Украина нарастила экспорт плодов и ягод

Украина в январе-сентябре этого года экспортировала плодов и ягод на сумму $157 млн, что на 40% больше, чем в прошлом году.

Украина за девять месяцев 2018 года экспортировала плодов и ягод на сумму $157 млн. Это на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ассоциация Укрсадпром.

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Отмечатся, что главными продуктами в этой группе стали грецкие орехи, которых поставлено на $69 млн, замороженные плоды и ягоды - $61 млн, яблоки и груши - $10 млн.

“Самым заметным в натуральном выражении оказался рост экспорта грецких орехов (с 13 тыс. тонн за 9 месяцев 2017 года до 20 тыс. тонн за аналогичный период текущего года), яблок и груш (с 9 тыс. тонн до 29 тыс. тонн соответственно)“, - отмечается в сообщении на сайте ассоциации.

Основным рынком сбыта остался Европейский Союз, поставки в который приносят около 2/3 всех валютных поступлений. Также в январе-сентябре 2018 года крупнейшие закупки фруктов осуществили Польша ($32,3 млн), Франция ($11,7 млн), Беларусь ($10,9 млн), Турция ($10,6 млн), Нидерланды ($8,8 млн), Германия ($7,4 млн) и Италия ($7,2 млн).

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“Если не учитывать импорт экзотических для Украины фруктов (в основном, цитрусовых и бананов), за три квартала 2018 года положительное сальдо внешней торговли плодами и ягодами достигло $75 млн“, - отметили в ассоциации.

В ведомстве добавили, что яблоки украинского производства экспортируются в более чем 50 стран, при этом закупаются преимущественно Беларусью (43%), Молдовой (20%) и Швецией (10%).

Среди новых направлений украинского экспорта ассоциация выделяет начало поставок яблок нового урожая в сентябре текущего года на рынки Испании, Катара, Кувейта, Саудовской Аравии и ОАЭ.

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