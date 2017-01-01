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Цены на нефть продолжают снижаться - 79,51 долларов за баррель

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В декабре упали цены на фьючерсы на нефть до 79,51 доллара за баррель марки Brent.
23 октября цены на нефть снизились от 0,14% до 0,28% долларов за баррель
23 октября цены на нефть снизились от 0,14% до 0,28% долларов за баррель
depositphotos.com

Во вторник, 23 октября, цены на нефть продолжают колебания и падают к нижним отметкам. В среднем цены на нефть снизились от 0,14% до 0,28% долларов за баррель.

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На декабрьские фьючерсы марки Brent цена за баррель упала до 79,51 доллара на лондонской бирже. А на элетронных торгах в Нью-Йорке, купить фьючерс на WTI можно за 69,26 долл/баррель.

На колебания цен могли повлиять отношения США и Саудовской Аравии после гибели журналиста Джамаля Хашкаджи.

Ранее сообщалось, что цена на нефть торгуется около 80 долларов.

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Теги: нефть, Саудовская Аравия, журналист, убийство, цены на нефть, цена на нефть, падение цены на нефть, нефть brent, добыча нефти
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