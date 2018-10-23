Сколько можно заработать на депозитах в октябре-2018

После общего подъема ставок по гривневым депозитам в начале осени, интерес банков снизился.

Как изменились ставки по украинским депозитам в октябре-2018 depositphotos.com

Каждые две недели Минфин проводит обзор на депозитные ставки в банках, где участие принимают только те организации, чей общий вклад физлиц составляет 1 млрд гривен и больше. Какие же ставки установились на октябрь 2018 года?

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Гривневый депозит

Хотя в конце сентября – начале ноября банки повышали депозитные ставки с необычайной щедростью, но к концу октября приостановились, не достигнув максимальной ставки банков Кредит Днепр и ПроКредит.

С начала осени проценты на годовые вложения повысились только в 4 банках, где максимальное из них – на 1% годовых в Банке инвестиций и сбережений. Догнать ПроКредит и Кредит Днепр так и не получилось, с процентной ставкой в 17,5% годовых их догнали только до 16,25%.

Так, в 6-ку банков с годовой ставкой в 17% и выше вошли Банк Форвард, ВТБ, Проминвестбанк, Укргазбанк, ПроКредит и Кредит Днепр.

И только Идея Банк в сравнении со всеми остальными ставки не повысил, а понизил на 0,97% на депозит на 9 месяцев.

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Долларовый депозит

Практически не изменились ставки у банков для долларовых депозитов. Банк инвестиций и сбережений поднял ставку долларового депозита до 4,75% годовых и таким образом сдвинулся на 4 место. Также, повысив годовую ставку на 0,6% российский Сбербанк поднялся на 6 место.

Получить на 0,55% больше можно в Укрэксимбанке, где годовые проценты на 12 месяцев составляют 3,95%, хотя они так и не вошли в 10ку максимальных ставок.

Если сравнивать, то тройка максимальных ставок – это 5,05% годовых от Мегабанка, и по 5% годовых от ВТБ и Укргазбанка.

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Депозит в евро

Небольшие изменения произошли и в евродепозитах, но незначительные. Так, Индустриалбанк выпал из списка, а его место занят Кредит Днепр с годовой ставкой в 2,70%.

Лидером по максимальным ставкам является Укргазбанк со ставкой в 5% годовых.



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