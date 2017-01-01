В Украине зафиксировали рост розничной торговли

Наибольший прирост розничной торговли отмечался в Луганской, Донецкой и Полтавской областях.

В первые девять месяцев 2018 года оборот розничной торговли в Украине вырос на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом свидетельствуют данные, которые во вторник, 23 октября, обнародовала Государственная служба статистики.

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Как отмечается, оборот розничной торговли в сентябре 2018 года по сравнению сентябрем прошлого года вырос на 6,9%.

“Среди регионов наибольший прирост оборота розничной торговли в январе-сентябре 2018 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года наблюдался в Луганской (на 27,9%), Донецкой (на 13,7%), Полтавской (на 11,1%), Закарпатской (на 11,1%) и Киевской (на 10,1%) областях“, - говорится в сообщении Госстата.

Ранее сообщалось о том, как украинцев обманывают на еде из супермаркетов.