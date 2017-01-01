В регионах необоснованно повышали тарифы на тепло - НКРЭКУ

Органы местного самоуправления в отдельных регионах, не дожидаясь объективных причин, повышали тарифы до 50%.

В регионах Украины тарифы на тепло в 2017-2018 годах повышались необоснованно. Об этом сообщила глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Оксана Кривенко на своей странице в Facebook во вторник, 23 октября.

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По ее словам, к такому выводу по результатам мониторинга состояния регулирования тарифов на тепло органами местного самоуправления пришла комиссия, которой регулятор передал соответствующие функции.

Читай также: Украинцы разводятся, чтобы получить субсидию на “коммуналку“ “Несмотря на собственные обещания снизить тарифы на тепло при стабильных ценах на газ, местные власти в течение 2017-2018 годов их повышали“, - отметила Кривенко.

Согласно обнародованной инфографике, органы местного самоуправления повышали тарифы на 12,2-70,3%.

Ранее сообщалось о том, что выгоднее: бойлер или центральное водоснабжение.