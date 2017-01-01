Нефть ускорила падение на фоне заявлений Эр-Рияда

Нефть начала резко дешеветь из-за намерения Саудовской Аравии увеличить нефтедобычу, а также роста запасов в США.

В начале октября нефть торговалась по 86 долларов за баррель depositphotos.com

Мировые цены на нефть стремительно падают на торгах во вторник, 23 октября. Как пишет Интерфакс-Украина, падение началось после того, как Саудовская Аравия подтвердила свое намерение повысить нефтедобычу для балансировки рынка.

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Так, цена декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:49 кв уменьшилась на $1,90 (2,38%) - до $77,95 за баррель. Котировки опустились ниже $78 за баррель впервые с 18 сентября.

Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $1,31 (1,89%) - до $68,05 за баррель.

В ходе форума Future Investment Initiative, стартовавшего в Эр-Рияде, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что его страна готова увеличить добычу на 1-2 млн баррелей в сутки, чтобы не допустить дефицита топлива на рынке.

Участники рынка продолжают с опасением ждать вступления в силу американских санкций против Ирана в начале ноября, которые могут резко сократить поставки нефти на мировой рынок.

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Также рынок ждет публикации данных о запасах нефти в США в среду. По оценкам экспертов, товарные резервы этого топлива в Штатах на прошлой неделе выросли на 3 млн баррелей. Если прогноз подтвердится, увеличение станет пятым подряд, чего не наблюдалось с марта 2017 года.

Дополнительным негативным фактором для рынка нефти стало падение основных мировых фондовых индексов. Азиатские индексы во вторник упали более чем на 2%, главные европейские индикаторы теряют более 1%, фьючерсы на индексы США демонстрируют снижение примерно на 1,5%.

Ранее сообщалось о том, сколько АЗС зарабатывают на литре бензина.